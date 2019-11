Due donne scippate a Udine: indagano i carabinieri

UDINE - Due donne sono state scippate a Udine. Il primo episodio si è verificato giovedì pomeriggio in via Latisana, il secondo in via Melegnano sempre giovedì ma alle 19.

In via Latisana a finire nel mirino dei ladri è stata una 79enne. L'anziana è stata avvicinata da un uomo mentre camminava che le ha strappato la borsetta. All'interno 50 euro in contanti e i documenti. In via Melegnano, invece, lo scippo ha coinvolto una 52enne, nei pressi del parcheggio Panorama. Un uomo in bicicletta le si è avvicinata portandole via la borsa. In questo caso il bottino è stato più consistente, 100 euro e i documenti.

Al lavoro per identificare i protagonisti dei furti sono i carabinieri di Udine, che stanno anche visionando i filmati delle telecamere alla ricerca di elementi utili.