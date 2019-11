Perde il controllo dell'auto e finisce contro i cassonetti dei rifiuti

UDINE - Serata movimentata in via Marsala. Verso le 22 di venerdì 1 novembre un'automobilista ha perso il controllo della vettura ed è finito prima contro i cassonetti per i rifiuti, poi contro una fermata del bus, abbattendola.

La persona alla guida della Nissan Juke coinvolta nell'incidente non è rimasto ferito. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. La zona è stata circoscritta in attesa delle opere di riparazione.