Usa l’alcol per accendere il caminetto e si ustiona al volto

BUTTRIO - Un militare residente a Buttrio, in via Volontari 16, nella serata di venerdì 1 novembre è rimasto ustionato al volto mentre era in procinto di accendere un caminetto impiegando dell'alcol.

Sul posto, alle 20.10, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Udine e una del distaccamento di Cividale del Friuli. Al loro arrivo l'infortunato era già stato trasportato all'ospedale di Udine dal personale del 118.

Le fiamme hanno solo intaccato un divano che era posizionato di fronte al caminetto. L'appartamento non ha subito danni alle strutture, ma solo agli arredi.