Anziana urtata da un'auto, muore poche ore dopo in ospedale

BAGNARIA ARSA - Stava andando a messa quando è stata urtata da un'auto ed è finita a terra. Soccorsa dal personale del 118, è morta qualche ora dopo in ospedale. E' accaduto sabato 2 novembre a una donna di 92 anni di Bagnaria Arsa.

L'incidente è avvenuto attorno alle 18 in via Vittorio veneto, a poca distanza dalla chiesa. L'anziana è stata colpita da una Toyota Corolla Verso condotta da un 59enne residente a Gonars, che si è subito fermato a prestare soccorso. Sono in corso gli approfondimenti del caso per determinate la dinamica dell'accaduto da parte dei carabinieri di Palmanova.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per l'anziana la situazione è apparsa subito molto grave.