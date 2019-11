Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate: in Fvg la presidente del Senato

UDINE - In occasione del Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà in Friuli Venezia Giulia lunedì 4 e martedì 5 novembre, per rendere omaggio ai caduti al Sacrario di Redipuglia e per una visita istituzionale nelle città di Gorizia, Udine e Trieste.

Ad accoglierla a Udine sarà anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che ha già definito questo un incontro importante perché «tratteremo i rapporti tra gli enti locali, le Regioni e l'Europa. La stessa Casellati, in occasione del suo insediamento ha parlato dell'autodeterminazione dei popoli e delle comunità, perciò ritengo che sia un'occasione per rilanciare questa idea di una Europa che nasca non dagli Stati, ma sia la sintesi delle comunità regionali. Il fatto, poi, di parlare di maggiore autonomia delle Regioni non deve né fare paura, né far credere che possa ledere all'unità nazionale. Perché la specialità serve all'autodeterminazione, ma comunque siamo parte di uno Stato nazionale che è stato fondato anche sugli avvenimenti che celebriamo il 4 novembre e questo nessuno lo mette in discussione. Però credo ci sia anche, con l'autonomia, una responsabilità maggiore degli amministratori verso gli amministrati quando le scelte vengono prese più vicino possibile ai cittadini».

Il programma della Casellati prevede, dunque, che la presidente sia a Redipuglia alle 11 per l'omaggio ai caduti presso il Sacrario, dove riceverà gli onori militari e incontrerà le autorità locali, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma e le famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra. Alle 12, invece, si recherà a Gorizia per un indirizzo di saluto. A seguire, visiterà l'ossario di Oslavia e il Parco delle Rimembranze. Alle 16 sarà attesa a Udine presso il Tempio Ossario, dove, con le autorità locali, deporrà una corona d'alloro nella cripta. Mezz'ora dopo si recherà a palazzo Antonini Belgrado, dove incontrerà come detto il presidente del Consiglio regionale nonché gli amministratori locali. In serata, l'appuntamento è con i vertici di Confindustria Udine. Martedì 5, dalle 10.30 alle 12, la Casellati sarà a Trieste per una visita istituzionale presso il palazzo della presidenza della Regione. Al termine, raggiungerà i monumenti nazionali 'Foibe di Basovizza' e 'Risiera di San Sabba'.