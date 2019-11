Forte vento e pioggia: il Friuli sferzato dal maltempo

UDINE - Il fronte che sta interessando la regione ha portato forti piogge sulla fascia Prealpina con punte massime, in 24 ore, di oltre 160 millimetri sulle Prealpi Giulie (171 a Musi, 161 a Resiutta), in Carnia 140 millimetri a Tolmezzo e sulle Prealpi carniche 128 a Sella Chianzutan. Il fronte è stato accompagnato da forti raffiche di vento da sud-est sulla costa (20.4 m/s a Lignano), da sud in quota (34.3 m/s cima Rest, 32.5 Matajur, 28.0 sul monte San Simeone).

Effetti al suolo

Dopo le piogge delle prime ore della mattinata che hanno interessato la zona orientale della regione, nel primo pomeriggio si sono registrati i primi disagi con segnalazioni di alberi caduti nei comuni e blackout. Le squadre comunali sono intervenute per alberi caduti a Taipana (sulla ex viabilità provinciale), Frisanco, Forgaria Sutrio e Sequals. I blackout hanno interessato numerose località quali Bicinicco, Ontagnano, Sclaunicco, Martignacco, Maniago, Vito d’Asio, Colloredo e Codroipo.

E’ stato attivato il servizio di piena del fiume Tagliamento, i restanti corsi d’acqua principali (Isonzo, Livenza) sono sotto il livello di guardia; il fiume Isonzo scarica oltre i 300 mc/s in aumento, risultano chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis sul torrente Meduna. La Diga del Tul è in sfioro e sul torrente Cosa sono riversati oltre 40 mc/s. Allagamento di un sottopasso è stato segnalato a Venzone e una caduta massi in comune di Nimis mentre un cedimento localizzato della sede stradale si è verificato in comune di Fiume Veneto.

L'evoluzione

Nella giornata di lunedì miglioramento con schiarite ampie. Sarà possibile solo qualche breve pioggia sparsa. Dalla serata di lunedì e poi nel pomeriggio di martedì il passaggio di due veloci fronti provocherà altre piogge, anche temporalesche, in genere moderate ad ovest, da abbondanti ad intense ad est, accompagnate da vento da sud-ovest moderato sulla costa ed in quota.

Le chiamate legate al maltempo registrate dal servizio del NUE112 sono un centinaio. Da inizio evento stanno operando complessivamente oltre 130 volontari di 50 comuni.