Suns Europe: aperte le prevendite per il concertone!

UDINE – Nell’attesa di scoprire i dettagli del nuovo programma di Suns Europe 2019, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato da Informazione Friulana - società editrice di Radio Onde Furlane - comincia da oggi la prevendita dei biglietti (10 euro intero, 5 euro ridotto per gli under 20) per il momento più atteso, il concertone finale, in programma sabato 30 novembre, dalle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti sono disponibili su vivaticket.it (> http://bit.ly/BilietsSunsEurope2019) oppure nei punti vendita autorizzati (qui l’elenco > www.sunseurope.com).

MUSICA DI QUALITÁ –A vincere sarà la migliore proposta musicale. Quest’anno a sfidarsi sul palcoscenico del Teatrone saranno gruppi e artisti provenienti dalla Sardegna, dal Paese Basco, dal Galles, dal Cantone dei Grigioni, dalle isole Faer Øer, ma anche catalani, galiziani, occitani, bassi sassoni e, naturalmente, friulani. Un appuntamento capace di stupire anche i più scettici: perché Suns Europe non è un festival di folklore, ma una kermesse giovane, frizzante, e che osa sempre nelle sue proposte artistiche. La sua finalità è chiara: «Promuovere le produzioni artistiche contemporanee nelle lingue minorizzate europee con l’obiettivo di sostenere la costruzione di un’Europa differente, unita nelle diversità, fondata sui diritti, sul pluralismo, sul rispetto e sulla collaborazione».

IL FESTIVAL – Suns Europe – organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, con il sostegno finanziario della Regione Fvg, dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e della Fondazione Friuli, e con la collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati, friulani e internazionali – ha il merito di trasformare la città di Udine in un crocevia di culture e di artisti, creando contaminazione e confronto, dando spazio a una produzione artistica ancora troppo poco conosciuta ma sempre di alta qualità.

INFO - Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.