Da Make arriva la poesia: Maurizio Benedetti in dialogo con Stefano Moratto

UDINE - Non solo poesia e poesia non solo per gli addetti ai lavori. Ma un piacevole approfondimento poetico a suon di musica dal titolo «Il filo del discorso sta in soffitta». Sabato 9 novembre, al Make Spazio espositivo di via Manin 6/A a Udine, alle 18.30, Maurizio Benedetti, friulano di natali elvetici, poeta autentico, onirico, crepuscolare e visionario, autore, tra l’altro, di diverse raccolte, tra cui la stimata «Davanti ai visigoti» e vincitore del concorso artistico internazionale Amico Rom, dialogherà con il collega Stefano Moratto.

Recitando e parafrasando condividerà con il pubblico la propria visione di mondo, cose e poesia, sulle note di Filippo Ieraci maestro di chitarra classica e jazz, che si muove tra Italia e Paesi Bassi, collabora con la Maastricht Conservatorium Big Band, la Nort East ska Jazz Orchestra e vanta all’attivo un vinile in concorso con Reiter e Hillard.

INFO - www.makepalazzomanin.it