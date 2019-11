Ein Prosit, l'assessore Franz conferma la volontà di riproporre l'evento in città

UDINE - «Fa un immenso piacere che questa prima edizione udinese di Ein Prosit sia stata unanimemente archiviata come un successo straordinario. Per noi, quella di portare la kermesse a Udine, dopo vent’anni di presenza nel Tarvisiano, è stata una sfida nella quale abbiamo creduto fin dall’inizio e vinta nonostante le iniziali resistenze di alcuni». Lo dichiara l’assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz. «Oggi fortunatamente - prosegue l’assessore - queste perplessità si sono trasformate in un coro di richieste di trattenere per i prossimi anni la manifestazione in città, al quale non posso che rispondere che, essendo stati gli artefici dell’accordo con il Consorzio del Tarvisiano, siamo i primi ad essere consapevoli del valore di Ein Prosit e della visibilità che garantisce a Udine a livello internazionale, e quindi dell’importanza della continuazione di questa collaborazione».

«Ma questa prima edizione - aggiunge Franz - ha rappresentato anche un’importante occasione per iniziare a definire un metodo di lavoro basato non solo sulla collaborazione tra i vari territori del Friuli, dal tarvisiano ai comuni limitrofi a Udine, ma anche sulla sinergia che si è venuta a creare con la Regione e l’Università. Noi, come amministrazione, abbiamo contribuito mettendo a disposizione ben sette tra le più prestigiose sedi di proprietà del Comune, permettendo così agli ospiti della manifestazione di calarsi nella storia e nell’arte della nostra città, dal Salone del Parlamento del Castello, a Casa Cavazzini a palazzo Morpurgo a palazzo D’Aronco. Il risultato, solo per fare un esempio, è che uno dei più importanti blog cinesi, Cheryl Tiu, dedica ad Ein Prosit e all’intero Friuli un lungo e dettagliatissimo articolo. Ma anche altre testate e riviste di settore stanno dedicando in questi giorni ampio spazio all’evento, contribuendo a dargli una visibilità internazionale».

«Voglio quindi ringraziare - conclude Franz - quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo successo, dal Consorzio del Tarvisiano alla Regione ai tantissimi locali che hanno ospitato eventi e degustazioni, e garantire a coloro che ancora hanno dei dubbi che, come amministrazione, siamo determinati a fare in modo che questa edizione sia la prima di una lunghissima serie».