Intossicati dal monossido di carbonio: due giovani finiscono in ospedale

UDINE - Due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di un un uomo e di una donna (rispettivamente di 28 e 25 anni) che risiedono in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Santa Maria del Gruagno, a Udine.

Determinante un messaggio all'amica

Un'amica della ragazza ha ricevuto da quest'ultima un messaggio vocale trasmesso tramite Whatsapp con il quale comunicava di non sentirsi bene. L'amica, preoccupata, ha subito chiamato il 118 che a sua volta ha allertato i Vigili del Fuoco. La squadra giunta sul posto ha subito rilevato, mediante un'apposita apparecchiatura, la presenza all'interno dell'appartamento di una forte concentrazione di monossido di carbonio, in particolare nella cucina e nella camera da letto.

I due giovani, che erano coscienti e che hanno aperto la porta all'arrivo dei soccorritori, sono stati ricoverati all'ospedale di Udine per accertamenti. La ragazza successivamente è stata trasportata all'ospedale di Trieste.

La perdita si è verificata in cucina

Le cause che hanno determinato la formazione del pericoloso gas sono in corso di accertamento, ma sono senza dubbio riconducibli a uno degli apparecchi alimentati a gas metano installati nel locale cucina. Gli apparecchi sono stati subito disattivati.