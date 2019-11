Scontro frontale tra due auto sul cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato

UDINE - Incidente stradale, nella serata di martedì 5 novembre, sul cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato. A scontrarsi sono state due auto, venuta a contatto in maniera frontale per cause ancora da accertare. Determinante potrebbe essere stata la pioggia caduta in quelle ore (il sinistro si è verificato attorno alle 20.30), rendendo viscido l'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118. Non ci sono stati feriti gravi, ma il personale medico ha comunque prestato le cure del caso agli automobilisti coinvolti nell'incidente.

Ingenti i danni alle vetture, con la viabilità sul cavalcavia che è rimasta bloccata per quasi un'ora per consentire la rimozione delle auto e per la bonifica della carreggiata.