Uomo di 38 anni investito sulle strisce in piazzale Oberdan

UDINE - Un udinese di 38 anni è stato investito, nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 novembre in piazzale Oberdan. L'uomo stata attraversando la strada sulle strisce pedonali all'inizio di viale Trieste quando è stato urtato da una Ford Ecosport con alla guida un 75enne.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure al 38enne. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Per i rilievi sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Udine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, che ha coinvolto anche una Citroen (proveniente dalla carreggiata opposta).

Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire le operazioni di soccorso.