Borghese in Carnia: ecco quali sono i 4 ristoranti in gara

TOLMEZZO - Comincia a trapelare qualche informazione sulla presenza in Carnia della troupe della trasmissione tv '4 Ristoranti' e dello chef Alessandro Borghese. Proprio in questi giorni si stanno girando le riprese con la sfida tra 4 locali della zona, con la trasmissione dedicata alle eccellenze della montagna friulana che andrà in onda nella primavera del 2020.

I 4 ristoranti in gara

Ad anticipare i nomi dei 4 ristoranti coinvolti è la rete televisiva locale TeleAltoBut: Borghese ha voluto mettere in sfida l' 'Antica osteria Stella d'Oro' a Verzegnis, 'La Buteghe di Pierute' a Illegio di Tolmezzo, l' 'Osteria con cucina Al Cral' a Trava di Lauco e il 'Ristorante Edelweiss' a Sappada.

Terza volta in Fvg per il programma

E' la terza volta che il programma di Borghese viene in Fvg, grazie alla consolidata collaborazione tra Promoturismo Fvg. Dopo la nomina del miglior ristorante di frontiera a Trieste nel 2016, che ha visto come vincitore il ristorante Chimera di bacco e del miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio nel 2017 per il quale è stato nominato l’agriturismo Wine&Beer Alturis di Cividale del Friuli (aderente alla Strada del Vino e dei Sapori del Fvg), quest’anno sono i piatti e i prodotti della Carnia a essere i protagonisti per il Friuli Venezia Giulia della puntata che uno dei programmi enogastronomici più seguiti e appassionanti del panorama televisivo italiano dedica alla regione.