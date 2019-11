Nuovo McDonald's in viale Palmanova: saranno assunte 40 persone

UDINE - McDonald's apre il quinto punto vendita in città (o nelle immediate vicinanze) e assume 40 persone. Ieri mattina in 150 sono arrivati in piazza San Giacomo per partecipare alle selezioni (per il 60% donne). Il nuovo Mc Drive aprirà martedì 26 novembre in viale Palmanova, nell'area dell'ex Coca Cola. Ci saranno 150 posti a sedere e un'area dedicata ai bambini.

Nella zona di Udine già assunte 160 persone

«Vogliamo integrarci in un'area in espansione - spiega Angelo Casa, referente del gruppo in città - e al momento non fornitissima. Speriamo che con il nostro arrivo si possa ravvivare anche quell'area della città». In provincia di Udine il colosso degli hamburger è presente a Tavagnacco, al Città Fiera e a Udine (in borgo stazione e in via della Faula). Attualmente dà lavoro a 160 persone (sono 400 in tutto il Friuli Venezia Giulia).

C'è difficoltà a reperire personale

«Chiediamo disponibilità, entusiasmo, volontà di lavorare in team e a contatto con il cliente - aggiunge Casa -. Spesso riscontriamo una scarsa voglia di fare, e c'è difficoltà a reperire personale, nonostante McDonald's sia un'azienda sanissima che offre contratti regolari».