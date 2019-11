Torna il maltempo sul Fvg: c'è una nuova allerta meteo della Pc

UDINE - Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Fvg. Per la giornata di venerdì 8 novembre sulla regione è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà pioggia intensa e raffiche di vento molto forti. Tutto il territorio regionale, dalle 6 di venerdì alla stessa ora di sabato, è a rischio allagamenti (l'allerta è di colore giallo) e smottamenti.

L'Osmer Fvg prevede, in pianura piogge in genere intense e temporali. Sui monti precipitazioni anche molto intense e temporalesche, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1.800 metri circa, 1.500 metri sulle Alpi con oscillazioni anche significative. Verso il Cadore la quota neve sarà in genere più bassa e potrà scendere fino a 1.200 metri circa. In quota soffieranno venti sostenuti da sud.

Sulla costa soffierà Scirocco da sostenuto fino a forte e in serata girerà a Libeccio sostenuto. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Le piogge sulla costa saranno meno intense rispetto alla pianura, ma saranno possibili dei temporali, specie sulla fascia lagunare.