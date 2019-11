Auto finisce sotto il rimorchio di un Tir: ferita una donna

AQUILEIA - Incidente stradale, nella tarda serata di giovedì 7 novembre ad Aquileia, in corso Gramsci. Erano circa le 23 quando una Fiat Punto con alla guida una donna è finita contro il semirimorchio di un camion parcheggiato lungo la strada.

L'allarme è stato lanciato da una guardia della Sorveglianza diurna e notturna. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure alla donna, 60 anni originaria di Grado, l'ha accompagnata per accertamenti in ospedale. Ha riportato traumi e ferite in varie parti del corpo. Distrutta la vettura.