Opere pubbliche: finalmente riapre via Aquileia

UDINE - «I lavori sono definitivamente terminati e venerdì 8 novembre la strada verrà riaperta». Lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Loris Michelini, in riferimento alla conclusione dei lavori del rifacimento del manto stradale che hanno interessato via Aquileia. In realtà l'opera si era conclusa il 2 ottobre, ma la scelta di cancellare le strisce dei doppi parcheggi per lasciare spazio al percorso ciclabile ha fatto dilatare i tempi.

Come comunica il Comune di Udine, da venerdì, nel tratto compreso tra via Gorghi/Piave e via/piazzetta del Pozzo, verrà istituito il 'senso unico di marcia' con direzione favorevole da nord verso sud; nel tratto compreso tra via Gorghi/Piave e via/piazzetta del Pozzo è prevista l’istituzione di una 'pista ciclabile bidirezionale'; nel tratto compreso tra via Gorghi/Piave e via del Pozzo, sarà istituito il 'senso unico di marcia' con direzione da nord verso sud; in vicolo d’Arcano e vicolo Stabernao, all’intersezione con via Aquileia, scatteranno l'obbligo di 'fermarsi e dare precedenza' e di 'svolta a sinistra'; allo stesso modo, in via Zoletti e via/piazzetta del Pozzo all’intersezione con via Aquileia, è prevista l’istituzione del 'dare precedenza' e della 'direzione obbligatoria a sinistra'.

E ancora: in via Giusti all’intersezione con via Aquileia saranno istituiti il 'dare precedenza' e la 'direzione obbligatoria a destra'; all’intersezione via Gorghi/via Piave ed in via Aquileia nell’intersezione con piazzale D’Annunzio verrà mantenuta la regolamentazione in vigore prima dei lavori.