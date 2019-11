UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di sabato 9 novembre, prevede, di notte e al mattino possibili precipitazioni residue, localmente anche temporalesche, più probabili a est.

In giornata miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti dove si potrà avere ancora qualche breve precipitazione locale. Possibile qualche nebbia notturna in pianura e nelle valli.