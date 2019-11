Scontro tra due auto in viale Adenauer: un 78enne finisce in terapia intensiva

UDINE - Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di venerdì 9 novembre, in viale Adenauer. A scontrarsi sono state due vetture, una Punto e una Panda, con un 78enne di Udine che è rimasto ferito in modo grave. L'uomo, dopo essere stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dal personale del 118 a bordo di un'ambulanza. E' ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Anche la donna al volante dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro è stata portata al Santa Maria della Misericordia, ma solo per accertamenti.

Da quanto riferito dalla Polizia locale, giunta sul posto per i rilievi, lo scontro tra la Punto e la Panda è avvenuto all'altezza di via Stiria: la prima procedeva su via Adenauer, la seconda usciva da via Rovigo. L'impatto, complice anche l'asfalto bagnato, è stato inevitabile.

Un altro incidente si è verificato verso le 19 all'incrocio tra viale Venezia e via Birago. Anche in questo caso c'è stato un ferito, una 23enne, che è stata portata in ospedale per le cure del caso.