Donna di 71 accoltellata a casa dopo una lite con il figlio

UDINE - Una donna di 71 anni è stata accoltellata sabato mattina nel proprio appartamento a Udine durante una lite con il figlio. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio si è verificato intorno alle 9.30. Le cause della lite non sono ancora note.

Secondo quanto si è appreso sarebbe stato lo stesso figlio, 39 anni, ad aver chiamato i soccorsi dopo aver ferito la madre. La donna è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale a Udine dove è ora sottoposta a un intervento chirurgico. Il figlio è stato condotto in Questura.

Le indagini sono in corso da parte della Polizia, intervenuta sul posto con personale delle squadre Mobile e Volanti.

( Diario)