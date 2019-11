Minaccia clienti e titolare di un bar con il bastone: denunciato

UDINE - Denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. E' accaduto venerdì pomeriggio all’esterno dell’osteria Al Sole di piazzale Carnia, a Udine. Un 31enne albanese ma residente in città ha minacciato con un bastone, lungo quasi un metro, il titolare del locale e alcuni clienti.

L'uomo era su di giri dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, e si trovava in compagnia di un altro uomo di 37 anni. A un certo punto ha iniziato a diventare minaccioso brandendo un bastone. Per questo il titolare ha chiamato i carabinieri, con gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine che sono arrivati chiedendo spiegazioni al 31enne e all'amico 37enne.

Nonostante il tentativo di disfarsi del bastone, i militari dell'Arma non si sono fatti ingannare e hanno trovato non solo quello ma anche un coltello a serramanico con una lama da 20 centimetri. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per minaccia aggravata. L'uomo e l'amico sono stati sanzionati anche per ubriachezza.