Sport e cultura: tre info day a Udine sui contributi regionali

UDINE - Fornire tutte le informazioni sui contributi erogati e le nuove misure messe in campo dalla Regione nei settori dello sport e della cultura. È questo l'obiettivo dei tre info day che l'amministrazione ha organizzato nell'Auditorium Antonio Comelli della propria sede di Udine (in via Sabbadini) la prossima settimana e che verteranno su: contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive; incentivi per le attività culturali e Art bonus Fvg. In merito, l'assessore regionale a Cultura e sport, Tiziana Gibelli, ha spiegato che «gli info day danno la possibilità a tutti gli interessati di conoscere in modo dettagliato le caratteristiche degli avvisi pubblici e di richiedere tutte le informazioni per una corretta presentazione della domanda. A riguardo, colgo l'occasione per ringraziare gli uffici della Direzione che con professionalità si mettono a disposizione degli interessati».

Il primo appuntamento sarà dedicato ai contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e si terrà martedì 12 novembre a partire dalle 10. La Regione sostiene infatti la realizzazione di eventi, anche a carattere transfrontaliero, organizzati da associazioni, società sportive senza finalità di lucro e altri organismi formalmente riconosciuti che hanno sede operativa in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni. Per le manifestazioni sportive che avranno luogo nell'arco temporale che va dal primo gennaio 2020 al 30 aprile 2021 è possibile presentare domanda, tramite apposita piattaforma web, entro le 12 del 30 novembre 2019. La giornata informativa ha quindi lo scopo di illustrare le caratteristiche degli interventi e fornire indicazioni utili per la corretta presentazione della relativa domanda. Il secondo info day sarà dedicato incentivi per le attività culturali e si terrà giovedì 14 novembre a partire dalle 9.30 a Udine nell'Auditorium Comelli. L'azione di promozione delle attività culturali della Regione prevede il sostegno finanziario a soggetti pubblici e privati (non alle persone fisiche) e a società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche attraverso due nuovi bandi tematici trasversali, le cui caratteristiche saranno illustrate durante l'evento: 'Euro science open forum (Esof) 2020' e 'Creatività'. L'info day sarà un'occasione per approfondire le novità riguardanti le modalità di accesso al sistema di presentazione on line delle richieste di incentivo, nonché quelle relative ai criteri delle premialità e alle fasce di contributo.

Infine, il pomeriggio di giovedì 14 novembre, a partire dalle 14, sarà dedicato alla presentazione dell'Art bonus FVG, lo strumento che entra in vigore quest'anno e garantisce una rilevante agevolazione fiscale a sostegno al mecenatismo attraverso il riconoscimento di un credito di imposta sulle erogazioni liberali a sostegno delle attività e del patrimonio culturale. I beneficiari sono le imprese e le fondazioni (escluse quelle bancarie), che potranno usufruire di un credito sulle liberalità erogate dal 10 agosto 2019, a favore dei progetti presentati dai Comuni e da altri soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, con sede in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda entro il 22 novembre di quest'anno. Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato dei singoli info day visitare il sito web della Regione.