UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 11 novembre prevede, nella notte cielo sereno ma al mattino il cielo si coprirà rapidamente dalla costa verso i monti e in giornata, o primo pomeriggio, inizieranno piogge in genere moderate o localmente abbondanti.

Quota neve oltre i 1.500 metri circa. Sulla costa soffierà Bora moderata.