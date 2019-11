Assalto al distributore di Martignacco: danni ingenti

MARTIGNACCO - Colpo nella notte al distributore Q8 di Martignacco, sulla strada regionale 464 (di fronte alla Sme). Attorno alle 3 del mattino i ladri hanno fatto saltare la colonnina automatica per il rifornimento, devastando parte del distributore e danneggiando un furgone a noleggio posteggiato poco distante.

Bottino ancora da quantificare

Ancora da quantificare l'importo del bottino. Gravi i danni alla colonnina del distributore, tanto che lunedì mattina il gestore non ha potuto aprire l'attività. Sul posto i carabinieri e il personale della scientifica per gli accertamenti del caso.

Dopo l'esplosione in black-out

L'esplosione, come ha riferito lo stesso titolare, ha mandato in black out sia il sistema d'allarme che le telecamere presenti nella zona del distributore. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini del 'Corpo vigili notturni' e i militari dell'Arma, ma i ladri si erano già dileguati.

