Fa pipì sulla siepe in via Moretti: maxi multa di 3.300 euro

UDINE - Sorpreso a urinare in una siepe in via Moretti. Il protagonista è un 48enne carinziano che sabato, verso le 19, ha pensato bene di dare spettacolo davanti a decine di persone a due passi dalla questura, nonostante fosse accompagnato dalla moglie. Evidentemente qualche bicchiere di troppo ha fatto effetto.

3.300 euro di multa

Fermato dagli agenti della Polizia, di passaggio proprio in quel momento, è stato sanzionato con 3.300 euro di multa per atti contrari alla pubblica decenza, oltre a un'ulteriore contravvenzione di 102 euro per ubriachezza. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: se fosse accaduto in Austria, una multa sarebbe bastata per sanare la situazione? Il dubbio resta...