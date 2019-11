Pioggia, vento e neve in arrivo: c'è l'allerta della Protezione Civile

UDINE - La Protezione Civile del Fvg ha diramato una nuova allerta meteo per questa settimana. Si tratta della numero 21 di questo 2019. Il bollettino della Pc coinvolge tutta la regione e riguarda un allarme giallo per l'arrivo di piogge intense, vento forte, neve nelle montane e mareggiate in quelle costiere tra le 6 di martedì 12 novembre alle 12 di mercoledì 13 novembre.

La situazione

Una depressione dal Nordafrica martedì arriverà sull'Italia e in serata dovrebbe formare un minimo sul Golfo di Venezia. In quota affluiranno intense correnti umide da sud-est; sulle Alpi nella notte successiva arriverà aria più fredda.

Le previsioni

Martedì mattina sulla costa probabile acqua alta. Verso sera Bora forte sulla costa, con mareggiate sul settore centro-occidentale e ancora acqua alta; vento da sostenuto a forte interesserà anche il resto della Regione fino alle ore 24 circa. Tra martedì alle 18 e mercoledì alle 12 le precipitazioni saranno intense specie sui monti; la quota neve sarà inizialmente oltre i 1.500 metri sulle Alpi e 2.000 metri sulle Prealpi, mentre nella notte e al mattino scenderà fino a 800-1.000 metri circa sulle Alpi e 1.300 metri circa sulle Prealpi. Mercoledì mattina probabile ancora acqua alta.