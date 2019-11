Che tempo farà martedì 12 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 12 novembre, prevede cielo coperto con precipitazioni in genere moderate durante la giornata, verso sera piogge da abbondanti ad intense. La quota neve al mattino sarà in genere oltre i 1.800 metri circa sulle Prealpi e 1.500 metri sulle Alpi con oscillazioni, ma in serata sulle Alpi potrà scendere fino a 1.000-1.200 metri circa.

Al mattino soffierà Bora moderata sulla costa, verso sera su tutte le zone il vento sarà in intensificazione, con Bora forte sulla costa. Le condizioni atmosferiche saranno favorevoli all'acqua alta e anche alle mareggiate sulla costa centro-occidentale.