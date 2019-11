Jethro Tull in concerto al Capitol di Pordenone

PORDENONE - La leggenda del rock Ian Anderson con i suoi Jethro Tull tornerà in Italia a dicembre per tre imperdibili e intimi appuntamenti per celebrare il Natale. Il 19 dicembre sarà al Capitol di Pordenone (Via Mazzini 60).

IAN ANDERSON - L’Artista descrive così lo spettacolo: «Sia che il tuo Natale sia un affare di regali e riunioni di famiglia, o che sia un momento più importante di celebrazione del calendario cristiano, unisciti a noi per un po’ di spirito natalizio, musica, letture e una preghiera o due». Lo spirito natalizio si traduce in tal modo in un'unione di persone di ogni provenienza, cultura e fede, in un incontro nelle cornici intime scelte per i concerti e dove vivere insieme un momento di condivisione e solidarietà prima del Natale; ad aggiungere, infatti, rilievo alle tappe italiane di Ian Anderson un particolare importante: l’intero incasso dei tre concerti sarà devoluto in beneficenza a tre diverse associazioni. Per la data di Pordenone la solidarietà andrà all’Associazione Via di Natale, la quale opera e lavora costantemente a beneficio dei malati oncologici e dei loro familiari, cui Ian Anderson e il Capitol hanno concordemente deciso di devolvere l'incasso. Ecco quindi un'occasione ed un evento unici: un momento di follia musicale, bontà e solidarietà pre-natalizia che merita tutto il sostegno possibile per vivere il Natale in modo costruttivo e vicino alla tradizione.

INFO - Facebook | www.bpmconcerti.com | info@capitolpordenone.com |