Ennesimo incidente stradale in viale Venezia: ferita una donna

UDINE - Ennesimo incidente stradale in viale Venezia. Questa volta a scontrarsi, nella serata di martedì 12 novembre, sono state due vetture all'incrocio con via Firenze. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza.

Il fatto è accaduto attorno alle 19.30. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Udine. Da quanto riferito, una Opel Zafira con alla guida un camerunense di 37 anni percorreva viale Venezia direzione periferia quando, in prossimità dell'intersezione con viale Firenze, si è scontrata con una Ford Fiesta condotta da un 28enne di Udine intenta a svoltare. A restare ferita è stata la passeggera della Fiesta.