Esce di strada con la sua Nissan Terrano: morto 56enne

PAGNACCO - Un uomo di 56 anni, Michele Nigris, di Vito d'Asio, è morto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale verificatosi a Pagnacco. Il fatto si è verificato nella tarda serata di martedì 12 novembre lungo la strada provinciale osovana.

L'uomo, per cause in corso di accertamento, verso le 22 ha perso il controllo della Nissan finendo fuori strada e schiantandosi contro un muro in cemento. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi. E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine, dove è deceduto nella notte.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.