Suns Europe prende il via con Eneritz Furyak e Michela Franceschina

UDINE – È ai blocchi di partenza la nuova edizione di Suns Europe, organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana. Il Festival delle arti in lingua minorizzata prenderà il via il 15 novembre, dalle 21, nell’ambito della 186^ Fiera di Santa Elisabetta «Sagra Tradizionâl dal Dindiat» di Romans d’Isonzo (in collaborazione con la Pro Loco). A salire sul palco ci saranno la cantautrice basca Eneritz Furyak e la friulana Michela Franceschina. Il giorno seguente, dalle 21, Eneritz farà il bis all’auditorium di Lavariano (in collaborazione con Art tal Ort) assieme alla friulana Silvia Michelotti.

LA SETTIMANA SEGUENTE - Venerdì 22 novembre, alle 21, torna «Tumasch è» che a distanza di due anni dalla sua vittoria sarà di nuovo in Friuli con un concerto alla sala Alpina di Comeglians assieme al friulano Massimo Silverio. Sarà sempre il cantautore proveniente dal Cantone dei Grigioni, il giorno seguente alla stessa ora, ad animare l’Auditorium parrocchiale di Pagnacco con la friulana Silvia Michelotti. Gli appuntamenti con l’arte, la musica e la letteratura proseguiranno il 28 e il 29 a Udine.

IL CONCERTO FINALE - Il concertone finale si terrà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 30 novembre, dalle 21 (i biglietti sono già disponibili in prevendita online, al Giovanni da Udine, oppure nei punti vendita autorizzati, qui l’elenco). Presentatori della serata saranno il rapper friulano Doro Gjat e la cantautrice ladina Martina Iori. Sul palcoscenico saliranno gruppi e artisti provenienti da Sardegna (Malasorti), Paese Basco (Mocker’s), Galles (Sybs), Cantone dei Grigioni (Mattiu Defuns), isole Faer Øer (Son of Fortune), ma anche galiziani (Ataque Escampe), occitani (Mauresca Fracas Dub), catalani (Magalí Sare), basso sassoni (Leon Moorman) e, naturalmente, friulani (Silvia Michelotti).

INFO - Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.