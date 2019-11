Anche chiusure notturne lungo la A4 per terminare al più presto la terza corsia

LATISANA - La pioggia complica i lavori, ma le imprese impegnate nei cantieri, i tecnici e la manutenzione di Autovie Venete cercano di portare a termine comunque quanto pianificato.

La chiusura programmata per mercoledì notte, proprio a causa delle cattive condizioni meteo è stata però prolungata e quindi l’orario durante il quale non si potrà transitare sarà dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 del mattino di giovedì 14 novembre. Il tratto interessato è quello compreso fra San Stino di Livenza - Portogruaro in direzione Trieste.

La seconda chiusura, invece, riguarderà il tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia che sarà interdetto al traffico dalle 22 di giovedì 14 novembre alle 4 del mattino di venerdì 15 novembre. Nella notte saranno effettuati interventi per completare il cavalcavia dello svincolo di San Giorgio di Nogaro.