Inaugurata una nuova area verde nel quartiere dei Rizzi

UDINE - Taglio del nastro per la nuova area verde nel quartiere dei Rizzi, nei pressi della scuola primaria 'Enrico Fruch'. Alla breve cerimonia sono intervenuti il sindaco Pietro Fontanini, il suo vice Loris Michelini e l'assessore Elisa Asia Battaglia Il progetto dell'architetto Giorgio del Fabbro ha permesso di ricavare uno spazio esterno più ampio di quello precedente per le attività esterne della scuola e di sistemare una porzione dell'area pubblica sul fronte strada di via dell’Emigrazione, ora messa a completa disposizione della comunità dei Rizzi.

L’intervento dunque ha riguardato il recupero di un’area pubblica inutilizzata. In particolare è stato ampliato il giardino della scuola 'Fruch' con interventi di pavimentazione, definizione di nuovi percorsi e di un lieve dosso erboso, e realizzazione di un orto didattico e di un angolo basket. Il giardino è poi stato delimitato da una recinzione che permette il dialogo visivo con la nuova area pubblica ma, allo stesso tempo, mantiene in sicurezza le attività scolastiche; è stata realizzata un’area verde pubblica, in parte pavimentata, con dossi erbosi e piantumazioni arboree e arbustive; è stato aperto un varco nel muretto che dà accesso a via delle Scuole, limitrofo alla palestra della scuola, che consente appunto la permeabilità da via delle Scuole alla nuova area verde pubblica, fino a via dell’Emigrazione.

Nei prossimi giorni, inoltre, l'istituto 'Fruch' sarà la prima scuola primaria pubblica di Udine a essere dotata della mensa di tipo 'A', con qualifica di 'biologica', che prevede che le materie prime siano cucinate in toto direttamente nella mensa scolastica.