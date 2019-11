Un sabato assieme ai sommelier e ai migliori vini del Fvg

TRIVIGNANO UDINESE – Saranno cinquecento le etichette in assaggio all’edizione 2019 di Mille ottimi motivi per esserci, l’emozionante evento annuale organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier in programma questo fine settimana e che darà spazio all’eccellenza vinicola regionale. Nel Foladòr di Villa Rubini a Merlana di Trivignano Udinese, sabato 16 novembre 2019, novanta cantine - selezionate tra le più rappresentative del panorama enologico del Friuli Venezia Giulia - proporranno in degustazione i propri vini. Le aziende sono state individuate tra le circa 200 inserite in Vitae, la prestigiosa Guida dei vini d’Italia dell’Ais, vera bibbia per sommelier, winelover e operatori del settore enologico e gastronomico.

I banchi di assaggio, aperti dalle 11 alle 20, offriranno la possibilità al pubblico di degustare vini provenienti dalle più importanti zone Doc. La presenza dei produttori, assistiti dai sommelier, darà inoltre l’opportunità di incontrare e conoscere i protagonisti dell’enologia friulana e con loro di soddisfare le curiosità e apprendere le novità del mondo del vino.

Durante la manifestazione funzionerà anche un Punto Food con i prodotti tipici e le eccellenze agroalimentari della regione proposti in degustazione grazie alla collaborazione con l’Istituto Alberghiero Stringher di Udine.

La partecipazione all’evento – giunto alla diciassettesima edizione – non prevede la prenotazione. L’ingresso sarà a pagamento (20 euro i soci Ais, 25 i non soci) e il calice di degustazione verrà fornito agli ospiti con cauzione di reso.

I dettagli della manifestazione, che ha il patrocinio di PromoTurismo Fvg, sono reperibili sul web agli indirizzi www.aisfvg.it e www.facebook.com/aisfvg.