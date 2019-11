Che tempo farà venerdì 15 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 15 novembre prevede cielo coperto con piogge intense, molto intense sulle zone occidentali, specie sulle Prealpi Carniche ed in Carnia, ma sulla costa al mattino le piogge saranno più attenuate e su tutte le zone possibili temporali specie dal pomeriggio-sera.

Nevicate intense in quota, oltre 1.600-1.800 metri sulle Alpi, 1.800-2.000 metri sulle Prealpi, in serata a quote un po' più basse. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa, specie al pomeriggio, in rotazione a Libeccio in serata e vento da sud sostenuto anche in quota. Condizioni favorevoli alle mareggiate e all'acqua alta.