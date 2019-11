“The Beautiful Life”inaugura da Make

UDINE - L’idea della mostra fotografica «The Beautiful Life» nasce dall’esigenza di raccontare la bellezza della diversità (perché esiste, basta saperla riconoscere), attraverso immagini di donne, uomini e ragazzi nel loro naturale bisogno di esser apprezzati come persone e non come disabili. Negli scatti del fotografo Massimo Tommasini viene raccontata la gioia di vivere un’esistenza piena laddove è ancora possibile coltivare dei sogni e dei desideri, senza dover subire il pietismo di chi giudica senza conoscere. L’obiettivo delle 32 fotografie esposte al MAKE Spazio Espositivo di Palazzo Manin a Udine è di dare luce a queste stra-ordinarie persone, raccontando le loro giornate passate e vissute assieme alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione Sociale Anffas Trieste dove la disabilità diventa soltanto una caratterista della persona e non crea barriere emotive.

Massimo Tommasini giunge alla sua terza personale dopo i lavori fotografici sull’accoglimento dei richiedenti asilo a Trieste e sul reportage ad Idomeni (Grecia) sul blocco armato dei migranti sulla via della salvezza lungo la Balkan Route nel 2016. Con il reportage «Trieste Nice City» l’autore ha ottenuto il prestigioso titolo di autore dell’anno per il Fvg nel 2017 conferito dalla FIAF (Federazione Italiana Ass. Fotografiche) e dal 2012 lavora come fotografo ufficiale della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica a Venezia, che gli ha permesso la soddisfazione di vedere scelte ed esposte alcuni scatti alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma. L’autore vanta un’esperienza ventennale sia come videomaker che successivamente come fotografo, con delle esperienze professionali prestigiose come il Fashion Film festival di Milano organizzato dallo stilista Etrò, come fotografo di scena nel film «Non Odiare» con Alessandro Gassmann e diverse collaborazioni artistiche con la fotografa Monika Bulaj.

La mostra «The Beautiful Life» verrà inaugurata venerdì 15 novembre, alle 18.30, al MAKE in via Manin 6/a a Udine, e proseguirà fino al 7 dicembre. Sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 17.30 alle 19.30. Nell’ambito della mostra verranno organizzati due incontri (venerdì 22 e venerdì 29) dell’Aperitivo con l’Arte, format nato a Trieste con lo scopo di raccontare le storie vissute di alcuni dei personaggi che hanno caratterizzato il XX secolo. Il 22 novembre, alle 19, Massimo Tommasini racconterà la storia artistica e umana di Stanley Kubrick attraverso i retroscena dei suoi film e il 29 novembre, alla stessa ora, ci sarò spazio per un racconto del diverso attraverso il mondo della fotografa Diana Arbus e del regista Tim Burton raccontati nelle parole di Francesca Martinelli.