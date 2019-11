Patto tra Comune, Udine Mercati e Saf a favore delle scolaresche

UDINE - Nella sala del Gonfalone di palazzo D’Aronco, l’assessore all’Istruzione, Pari Opportunità, Politiche per il Superamento delle Disabilità Elisa Asia Battaglia, il presidente della società di gestione Udine Mercati Tommaso Ponti e la responsabile marketing di Autoservizi Fvg Spa - Saf Lorenza Larese Filon, hanno siglato un accordo di collaborazione che ha come obiettivo il miglioramento dei livelli di benessere e qualità della vita dei cittadini, in particolare dei più giovani, mediante una cooperazione in occasione di iniziative o eventi pubblici, ovvero nell'ambito dei processi di erogazione di alcuni servizi comunali.

Compito specifico di Udine Mercati, gestore del mercato alimentare all’ingrosso di piazzale dell’Agricoltura, sarà quello di fornire frutta fresca ai partecipanti a una serie di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Udine; mentre alla Saf, azienda udinese leader nel trasporto urbano ed extraurbano regionale, sarà invece affidato il trasferimento in pullman andata e ritorno per alcune scolaresche dalle rispettive sedi alle destinazioni dei percorsi e delle iniziative educative comunali.

Tale accordo, pertanto, valorizzerà il ruolo attivo che Udine Mercati e di Saf già da diversi anni assicurano alla comunità contribuendo allo svolgimento di molteplici iniziative aventi finalità sociali, educative o culturali, nell’ottica di promuovere sia l'adozione di stili di vita sani e salutari sia la protezione dell’ambiente.

La collaborazione del Comune con i due enti avverrà nell’arco del corrente anno scolastico 2019/20 e consentirà inoltre, grazie all’impegno assunto dall’amministrazione, di pubblicizzare le manifestazioni e le attività tramite i propri canali istituzionali.

La prima iniziativa in programma è l’evento 'Festa degli alberi' che si terrà giovedì 21 novembre al parco Moretti e coinvolgerà un centinaio di bambini.