Frena il mercato dell'auto: cassa integrazione alla Automotive Lighting

TOLMEZZO - L'Automotive Lighting di Tolmezzo ha attivato la procedura di cassa integrazione ordinaria (Cigo) per 645 lavoratori, sui poco meno di mille a libro paga, per due settimane a dicembre. Lo ha reso noto il segretario regionale di Fim Cisl, Fabiano Venuti, che, ricevuta la richiesta da parte dell'azienda ha chiesto un incontro per espletare l'esame congiunto e attivare il periodo di cassa.

Il rallentamento del mercato auto, in particolare quello tedesco, colpisce dunque ancora un'azienda metalmeccanica friulana. Il ricorso all'ammortizzatore si deve infatti alla necessità di adeguare i flussi produttivi dello stabilimento alla significativa riduzione degli ordini, in particolare di alcune case automobilistiche quali Jeep, Bmw, Ford, Opel e Alfa Romeo.