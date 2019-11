UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di sabato 16 novembre, prevede cielo in prevalenza coperto. Al mattino le precipitazioni saranno poco probabili e comunque non significative, mentre dal tardo pomeriggio riprenderanno, più intense nella notte.

Quota neve in media a 1.500 metri circa, più alta sulle Prealpi, forse più bassa nella notte sul Tarvisiano. Possibile intensificazione del vento da est o nordest in tarda serata. L'evoluzione del fronte rimane ancora incerta.