Esce di strada mentre porta a scuola la figlia: morta giovane mamma

TAIPANA - Incidente mortale all'alba di sabato 16 novembre a Taipana. Il fatto è avvenuto verso le 6 in località Ponte Sambo. A perdere la vota è stata una donna, mamma di una bimba. A quanto pare l'incidente sarebbe avvenuto nel tragicco che separe l'abitazione dalla scuola.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi. L'auto condotta dalla donna è uscita di strada schiantandosi contro il muro di un'abitazione.

I soccorritori si sono trovati di fronte una scena straziante, con la donna morta sul colpo e la figlioletta incastrata nell'auto. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla, fortunatamente in buone condizioni.