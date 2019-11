Che tempo farà domenica 17 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 17 novembre, prevede cielo coperto con piogge diffuse anche temporalesche, molto intense sulle Prealpi Carniche e in Carnia, forse localmente anche in pianura. Forti nevicate in montagna oltre i 2.000 metri sulle Prealpi, 1.600-1.800 sulle Alpi.

Scirocco sostenuto o temporaneamente forte sulla costa. Venti sostenuti tra sudest e nordest in pianura, forti da sud in quota. Situazione atmosferica favorevole all'acqua alta e alle mareggiate. Dalla sera attenuazione delle precipitazioni e il vento girerà a Libeccio; quota neve in calo a 1.500 metri.