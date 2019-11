Pronto soccorso di Tolmezzo, via ai lavori di ampliamento

TOLMEZZO - Tra qualche settimana partiranno i lavori di ampliamento del pronto soccorso di Tolmezzo, intervento di oltre un milione di euro che farà parte di un programma complessivo d'investimento di 16,5 milioni. Lo ha assicurato oggi il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale, stamane, assieme al vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, ha fatto visita al complesso sanitario dov'è stato accolto dal sindaco Francesco Brollo, dal vicesindaco Fabiola De Martino e dai responsabili della struttura sanitaria.

Il ruolo imprescindibile per la Carnia e la montagna friulana del presidio ospedaliero di Tolmezzo è stato ribadito da Riccardi che ha rimarcato come si tratti di una struttura essenziale per il territorio montano, nella quale l'Amministrazione regionale investirà risorse per migliorarla e ottimizzare l'impiantistica, per renderla più confacente alle attese della popolazione del capoluogo della Carnia e della montagna.

L'obiettivo della Regione è infatti quello di valorizzare il presidio ospedaliero di Tolmezzo perché possa divenire attrattivo non soltanto per la comunità del comprensorio montano definendo più ambiti di specializzazione. Riccardi ha confermato che nell'ambito della programmazione in atto sarà rivisto il modello complessivo dell'assistenza, dando più spazio ai servizi territoriali per uscire da una logica ospedale-centrica.

Un ruolo importante, in questo senso, lo potranno svolgere i distretti sanitari, quando sarà consentito ai direttori di distretto di programmare e coordinare il sistema della salute territoriale. Il vicegovernatore ha visitato le strutture del pronto soccorso su cui sono previsti gli investimenti della Regione e gli altri principali reparti.