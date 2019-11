Donna con il deambulatore rapinata fuori dalla banca

UDINE - Il ladro hanno approfittato delle sue difficoltà motorie per rubarle 2 mila euro. E' accaduto nella est di Udine, dove un'anziana di 75 anni è stata derubata della borsetta. Si era appena recata in banca per prelevare 2 mila euro.

La donna per camminare utilizza un deambulatore. Il furfante quindi ha avuto vita facile prenderdesela con lei. L'ha avvicinata riuscendo a mettere le mani sulla borsetta, appoggiata nel prota-oggetti del 'girello'.

L'anziana ha subito lanciato l'allarme, denunciando il fatto ai carabinieri. Sono in corso le indagini.