Automobilista investe un ciclista e scappa: si cerca una donna

TAVAGNACCO - Un 55enne è stato investito sabato sella mentre percorreva via Marconi, a Tavagnacco, in sella alla sua bicicletta. L'uomo, senza fissa dimora, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. La persona alla guida della Panda grigia che l'ha travolto, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è allontanata come se nulla fosse. Ma alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Udine, che hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada. Molti automobilisti di passaggio assicurano di aver incrociato la Panda, condotta da una donna, e di aver tentato di fermarla ma senza riuscirci. Il 55enne è stato soccorso dal personale del 118 arrivato a bordo di un'ambulanza.