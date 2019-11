Nuova allerta meteo della Pc: preoccupano pioggia e neve

UDINE - Torna il maltempo e, puntuale, la Protezione Civile Fvg dirama una nuova allerta meteo, la numero 27 del 2019. A preoccupare, in particolare, è la pioggia e la neve (con il rischio valanghe) in arrivo nel Pordenone e in Alto Friuli. Per questo territori l'allerta è di colore giallo a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre e fino alla stessa ora di mercoledì 20 novembre.

In considerazione delle piene in esaurimento sui fiumi Meduna e Tagliamento e dei forti dissesti e allagamenti verificatisi nei giorni scorsi, è probabile un ulteriore innalzamento dei corsi d'acqua associato fenomeni di instabilità dei pendii. Oltre i 1.400 metri di quota il rischio valanghe è fissato a livello 4.