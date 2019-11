UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 19 novembre prevede cielo coperto con piogge diffuse da abbondanti a intense, anche temporalesche, specie a Ovest, meno a Trieste.

Quota neve inizialmente oltre i 1.000-1.300 metri, in risalita a 1.400-1.700 metri. Sulla costa soffierà vento tra nord-est e sud-est in genere moderato. In serata attenuazione delle precipitazioni.