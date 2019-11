Colta da un malore finisce nell'aiuola di piazzale D'Annunzio e muore

UDINE - Colpita da un malore va dritta alla rotonda e finisce nell'aiuola di piazzale D'Annunzio. E' accaduto lunedì pomeriggio, con una donna classe 1959, Claudia Simonato, che ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia locale di Udine, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno provato per oltre un'ora a rianimare la signora, che è stata trovata esanime a bordo della sua Jeep Renegade tra gli arbusti dell'aiuola.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Udine. A dare l'allarme sono stati i numerosi passanti che a quell'ora, verso le 15, si trovavano nei pressi di piazzale D'Annunzio.