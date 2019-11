Idealservice ottiene 3 stelle di rating di legalità

PASIAN DI PRATO - Idealservice, la cooperativa friulana attiva da quasi 70 anni nel settore dei servizi integrati per le imprese, le comunità e i territori, ha ottenuto 3 stelle di rating di legalità. Un riconoscimento prestigioso per chi lavora con gli enti pubblici, garanzia di trasparenza e di correttezza nelle procedure aziendali. Il rating di legalità è concesso dall’Agcm, l’Autorità Garante della Comunicazione e del Mercato, soltanto a quelle imprese che rispettano una serie di parametri piuttosto rigorosi.

«Per una realtà come Idealservice, che ha spesso a che fare con gli enti pubblici e clienti privati – afferma il presidente, Marco Riboli – poter vantare 3 stelle di rating costituisce un biglietto da visita importante e una garanzia per l’utente finale». Il rating, infatti, misura tutta una serie di parametri legati alla trasparenza e alla legalità dell’azienda, del suo management e dei suoi collaboratori: assenza di condanne e di provvedimenti a carico di tipo amministrativo o fiscale, rispetto nella gestione economica e previdenziale dei dipendenti, attenzione al tema della sicurezza sul lavoro.

«Tutti elementi – spiega Riboli – necessari per l’ottenimento di una stella. Per salire di livello, l’azienda è chiamata a fare un ulteriore passo, dotandosi di meccanismi interni tali da prevenire il verificarsi di situazioni poco trasparenti o illegali. Penso a una policy anticorruzione piuttosto dettagliata e a un codice etico. Azioni che Idealservice ha attivato, grazie all’impegno e allo sforzo di dirigenti e collaboratori, riuscendo così a raggiungere le 3 stelle. Il riconoscimento ottenuto dall’Agcm – conclude il presidente Riboli – premia la nostra politica orientata alla legalità e alla trasparenza di tutti i processi aziendali». Un valore aggiunto e un elemento di credibilità che poche aziende, in Friuli Venezia Giulia, nel settore in cui opera Idealservice, possono vantare.