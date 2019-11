“Macchine all’inCirca”: il circo (contemporaneo) racconta Leonardo

CIVIDALE - Meccanica rinascimentale e arte circense, che ci sia un nesso? Secondo il collettivo Circo all'inCirca, sì! Si tratta della costante ricerca di soluzioni innovative per la realizzazione di opere e manufatti. Da non dimenticare, poi, che «il rinascimento è il momento culminante di un processo di umanizzazione della società», come ha ricordato Davide Perissutti, il presidente di Circo all'inCirca, ma anche regista e direttore artistico dello spettacolo. Proprio lui, in occasione della conferenza stampa di presentazione della rappresentazione di circo contemporaneo dedicata a Leonardo da Vinci (realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con ZeroIdee, Gli Alcuni, Ortoteatro, Artisti Associati, Cirqueon), «Macchine all’inCirca» (cuore del più ampio progetto «Leonardo all’inCirca»), ha sottolineato come «a partire da tale riflessione epocale sono nate certe forme di spettacolo antenate dell’attuale circo contemporaneo. Quello di Leonardo è l'uomo al centro. Per questo motivo la ricerca artistica percorre la duplice via della macchina e dell'individuo».

A CIVIDALE - Con in testa queste idee e nel corpo le discipline circensi - dell'acrobatica mano a mano, della corda aerea, della giocoleria e della ruota di Cyr - gli artisti circensi hanno creato uno spettacolo ad hoc attraverso il quale, accompagnati da un regista e due musicisti, cercheranno di descrivere ad adulti e bambini (consigliato dai 6 anni in su) il genio rinascimentale. Il debutto è in programma il 1° dicembre al Teatro Ristori di Cividale del Friuli, dalle 18. La giornata comincerà già nel pomeriggio con «Leo da Vinci – Missione Monna», cartoon realizzato da «Gli Alcuni» che sarà messo in onda sempre al Ristori. Alle 16.30, invece, i piccoli saranno coinvolti in un workshop organizzato da Ortoteatro, sempre al teatro. «Siamo lieti che questo progetto parta da Cividale per presentarsi al grande pubblico», ha sottolineato Angela Zappulla, assessore alla Cultura del Comune della città Ducale, precisando: «Da sempre siamo attenti e sensibili all’opera di conoscenza, valorizzazione e divulgazione della cultura. Siamo quindi convinti che grazie a questo innovativo progetto di Circo all'inCirca e grazie alla Regione che lo ha finanziato, tantissimi giovani e adulti si avvicineranno con curiosità a Leonardo e si appassioneranno alla mente illuminata e sconfinata del suo genio».

LE ALTRE DATE - Le repliche dello spettacolo sono invece in programma il 6 dicembre alla sede del Circo all’inCirca, in via Cividina 17, a Udine, alle 20.30. Alle 19 sarà proiettato Leo da Vinci – Missione Monna. Il 31 gennaio tutti a Muggia, alle 20.30; il 7 febbraio a Gradisca d’Isonzo, alle 20, in sala Bergamas. Sempre lì, ma alle 9.30 del mattino, andrà in scena Leonardo, che genio!, una produzione Teatro dell’Elfo. L’8, ancora in sala Bergamas, ci sarà il workshop organizzato da Circo all’inCirca per i bimbi. Il 20 febbraio lo spettacolo andrà in scena ad Artegna. Il 1° marzo gran finale a Cordenons. «A nome della Regione Friuli Venezia Giulia e come Assessore alla cultura - ha fatto sapere Tiziana Gibelli - sono lieta di porgere il mio più caloroso saluto a tutti i collaboratori del Circo all’inCirca che hanno ideato lo spettacolo. Buona visione e buon divertimento a grandi e piccini».

GLI ARTISTI - Sul palco, in via eccezionale, saliranno artisti provenienti da Cile (Florencia Merello), Repubblica Ceca (Klara Haijdinova), Piemonte (Giulia Racca), Trentino Alto Adige (Matteo Carli che per il collettivo Zeroidee ha curato la scenografia) e Friuli Venezia Giulia (Valentina Bomben, Mattia Comisso, Marco Floran, Davide Marzona e Davide Perissutti). Saranno loro a «raccontare», in 45 minuti (tanto dura lo spettacolo), il tema del moto perpetuo.

