UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 20 novembre, prevede cielo in prevalenza nuvoloso, specie sui monti e a est, dove non si esclude qualche isolata e debole pioggia.

Sarà possibile qualche schiarita specie a sud-ovest. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata.